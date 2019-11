Strokovnjaki: Pri raku pljuč je pomembno zgodnje odkrivanje

Ljubljana, 7. novembra - Strokovnjaki v mesecu ozaveščanja o pljučnem raku svarijo pred tveganji, ki povzročajo to bolezen. Izpostavljajo tudi pomen, ki ga ima zgodnje odkrivanje. Kajenje je glavni dejavnik tveganja, saj 80 do 90 odstotkov primerov pljučnega raka povezujejo s kajenjem, so opozorili na novinarski konferenci v organizaciji društva pljučnih bolnikov.