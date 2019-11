Iz potopljene ladje v Baltiku rešili na stotine steklenic žganic iz prve svetovne vojne

Stockholm, 7. novembra - Ekipa švedskih avanturistov je iz razbitin ladje, ki je v Baltskem morju potonila med prvo svetovno vojno, rešila več sto steklenic žganih pijač in likerjev. Sedaj preizkušajo, ali je alkohol še piten, so pa prepričani, da so razmere v Baltskem morju zelo primerne za shranjevanje tovrstnih pijač, saj je tam temno in zelo mrzlo.