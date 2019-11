Mandarić: Olimpija finančnih težav nima

Ljubljana, 7. novembra - Predsednik in lastnik nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić se je odzval na namigovanja ulice in na druženju z novinarji zatrdil, da njegov klub ni v finančnih težavah. Potrdil je, da sta igralcem zamujali dve plači, da bo mogoče zamujala še kakšna, a naj bi bilo po njegovem mnenju v svetu nogometa to nekaj običajnega.