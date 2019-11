V Grosuplju ni več motena oskrba z zemeljskim plinom

Ljubljana, 7. novembra - Ob sredinem izpadu električne energije na območju Ribnice, Kočevja in Grosuplja je prišlo do izpada postrojenja utekočinjenega zemeljskega plina v Grosupljem. Družba Butan plin je težavo odpravila, so sporočili iz Energetike Ljubljana, ki tam izvaja distribucijo zemeljskega plina.