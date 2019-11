Nekdanji vodja milice v DR Kongo prejel najvišjo kazen v zgodovini ICC

Haag, 7. novembra - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes izreklo 30-letno zaporno kazen za nekdanjega vodjo milice v DR Kongo Boscoja Ntagando, ki so ga že poleti spoznali krivega vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. To je najvišja kazen, ki jo je kdaj izreklo to sodišče s sedežem v Haagu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.