Evropska sredstva za velenjski Stari trg in mariborski Skate park

Maribor/Velenje, 7. novembra - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja z denarjem evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, je potrdila sofinanciranje projektov Skate park v Mariboru in Stari trg v Velenju. Vrednost projektov znaša 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrega 1,3 milijona evrov.