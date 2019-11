Znani nominiranci za obrtnika in podjetnika leta 2019

Ljubljana, 10. novembra - Znani so nominiranci za obrtnika in podjetnika leta, nagradi, ki ju Obrtno-podjetniška zbornica (OZS) podeljuje vsako leto. Za naziv letošnjega najboljšega obrtnika se bodo potegovali Aleksander Gorečan, Gorazd Kocbek in Stanislav Smrkol, za podjetnika leta pa Helena Krevh Zorec, Iztok Stanonik in Peter Podlunšek.