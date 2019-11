Evropejci vedno bolj zadovoljni s svojim življenjem

Bruselj, 7. novembra - Evropejci so vedno bolj zadovoljni s svojim življenjem, je razvidno iz danes objavljene raziskave Eurostata. V državah EU je lani v povprečju splošno zadovoljstvo na lestvici do deset znašalo 7,3, medtem ko je leta 2013 doseglo sedem. Slovenci so glede splošnega zadovoljstva z življenjem na evropskem povprečju.