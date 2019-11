Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 7. novembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji uvodoma največ zanimanja pokazali za delnice Krke. Njihov tečaj drsi navzdol in je dopoldne izgubil skoraj odstotek. V rdeče območje so zdrsnile tudi delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav, indeks blue chipov izgubila tretjino odstotka.