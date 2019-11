Po prekinitvi sodelovanja med vlado in Levico po mnenju analitikov ne bo bistvenih sprememb

pripravila Aleš Kocjan in Domenika Presekar

Ljubljana, 7. novembra - Analitika Andraž Zorko in Alem Maksuti po prekinitvi sodelovanja med vlado in Levico ne pričakujeta bistvenih sprememb. Levica bo še naprej igrala podobno vlogo, vlada pa bo še naprej iskala podporo pri opoziciji, pri čemer bi lahko prišlo do tihe koalicije. Možnosti oblikovanja nove vlade s strani SDS pa po mnenju Maksutija skorajda ni.