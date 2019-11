Kitajska in ZDA ob napredku trgovinskih pogajanj dogovorjene za umik carin

Peking, 7. novembra - Kitajska in ZDA so se po navedbah Pekinga dogovorile o umiku carin, ki sta jih strani ena za drugo uvajali v preteklem letu in pol, če bodo trgovinska pogajanja napredovala. Novico so kitajske oblasti sporočile v času, ko si trgovinski pogajalci gospodarskih velesil prizadevajo oblikovati končni trgovinski sporazum.