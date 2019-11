Slovenska delegacija išče gospodarske priložnosti v Vietnamu

Ljubljana/Hanoj, 7. novembra - Slovenska vladna in gospodarska delegacija pod vodstvom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška je danes in v petek na obisku v Vietnamu. To najhitreje rastoče gospodarstvo v jugovzhodni Aziji predstavlja za slovenska podjetja potencialno nov trg z rastočo kupno močjo, so sporočili z ministrstva.