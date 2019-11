Cene nafte so se stabilizirale

Singapur, 7. novembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju stabilizirale, potem ko so šle v sredo po novici o povečanju ameriških zalog nafte občutno navzdol - izgubile so dva odstotka. Naftni trgi sicer pozorno spremljajo tudi dogodke v smeri podpisa delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko.