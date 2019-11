New York/Tokio, 7. novembra - Trgovanje na pomembnejših borzah v Aziji se danes izteka z neenotnim izkupičkom. Vlagatelji so namreč previdni, potem ko je Reuters poročal, da bi lahko bil podpis delnega trgovinskega sporazuma med ZDA in Kitajsko preložen za en mesec, torej do decembra.