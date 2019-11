Znanih sedem imen za uvod v svetovni pokal smučarjev skakalcev

Ljubljana, 7. novembra - Do začetka sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je še dober teden dni, glavni trener Gorazd Bertoncelj pa je sporočil sedem imen, ki bodo Slovenijo zastopala na uvodu v sezono. To so Timi Zajc, Anže Lanišek, Peter Prevc, Domen Prevc, Tilen Bartol, Anže Semenič in Rok Justin.