Nekdanja uslužbenca Twitterja naj bi vohunila za Savdsko Arabijo

San Francisco, 7. novembra - Nekdanja uslužbenca Twitterja in še en moški so bili v ZDA obtoženi, da so vohunili za uporabniki Twitterja, kritičnimi do savdske kraljeve družine. Glede na v sredo objavljene sodne dokumente, je trojica sodelovala, da bi po naročilu vlade v Rijadu razkrila podrobnosti glede lastništva kritičnih uporabniških računov.