Odbor DZ med drugim potrdil podaljšanje roka za prekinitev lastniških povezav med lekarnami in veledrogeristi

Ljubljana, 6. novembra - Člani odbora DZ za zdravstvo so na današnji nujni seji potrdili spremembe zakona o lekarniški dejavnosti, s katerimi so do konca leta 2021 podaljšali prehodno obdobje, v katerem morajo lekarne prekiniti lastniške povezave z veledrogeristi. Poslanci so potrdili tudi vladni predlog za uvedbo licence za strokovno področje tehnika zdravstvene nege.