Na Kitajskem omejitve pri igranju videoiger za mladoletne

Peking, 6. novembra - Kitajska je v torek napovedala omejitve pri igranju videoiger za mladoletne. Za mlajše od 18 let bo tako veljala prepoved igranja spletnih videoiger med 22. uro zvečer in 8. uro zjutraj. Prav tako so za mladoletne omejili igranje videoiger na 90 minut ob delovnikih ter na tri ure ob vikendih ali praznikih, na spletni strani poroča britanski BBC.