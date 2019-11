Ljubljana, 6. novembra - Prvak DeSUS Karl Erjavec obžaluje odločitev Levice, ki ugotavlja, da sporazum z vlado zanjo ni več obvezujoč. "Politika je vedno kompromis in nikoli nobena stranka, če gre za koalicijske vlade, ne more doseči vsega, kar si je zastavila v programu," je za STA navedel Erjavec in dodal, da je to možno le, če ima stranka sama 46 glasov v DZ.