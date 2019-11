V Kočevju zasaditev osamosvojitvene lipe

Kočevje, 7. novembra - Kočevska občina in Društvo MORiS Kočevska Reka bosta ob 29. obletnici odločitve o slovenski samostojnosti na mestni ploščadi v Kočevju drevi zasadila osamosvojitveno lipo ter razvila in dvignila državno zastavo. Po tej slovesnosti bosta Društvo MORiS in Društvo Pekre-Ig 1991 v restavraciji Marof podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju.