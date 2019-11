Dallas, 7. novembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v sedmem nastopu zabeležili peto zmago. Pred domačimi gledalci so s 107:106 premagali Orlando Magic, slovenski zvezdnik Luka Dončić pa je bil znova prvo ime tekme. Dosegel je 27 točk in imel še sedem podaj ter prav toliko skokov.