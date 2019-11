Na Hrvaškem kazenska ovadba za nogometaša, ki je z brco ubil kokoš

Zagreb, 6. novembra - Hrvaško društvo za zaščito živali je danes napovedalo, da bodo zaradi kaznivega dejanja uboja in trpinčenja živali kazensko ovadili nogometaša Ivana Gazdeka, ki je na nogometni zelenici med nižjeligaško tekmo z nogo namenoma brcnil kokoš in jo ubil. Ob tem so spomnili, da je za tovrstno kaznivo dejanje predvidena tudi zaporna kazen.