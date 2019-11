Skupščina ZZZS sprejela strateški razvojni program zavoda 2020-2025

Ljubljana, 6. novembra - Skupščina ZZZS je sprejela strateški razvojni program zavoda za obdobje 2020 do 2025. Ker so razpravo o predlogu dokumenta opravili že na junijski skupščini, je šlo danes predvsem za seznanitev z dopolnitvami, ki jih je dokument doživel od takrat. Te sicer, ko gre za vizijo razvoja in strateške usmeritve, dokumenta bistveno ne spreminjajo.