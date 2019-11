V napadu z nožem v Jordaniji ranjenih več ljudi, tudi turisti

Aman, 6. novembra - Moški je danes z nožem v bližini jordanske prestolnice Aman napadel skupino turistov, pri tem je ranil štiri turiste, vodiča in varnostnika. Ranjene so na zdravljenje prepeljali v bližnjo bolnišnico, napadalca pa so aretirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.