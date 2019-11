Softbank zaradi investicij v startupe z največjo četrtletno izgubo doslej

Tokio, 6. novembra - Japonski telekomunikacijski in investicijski velikan Softbank Group je v drugem četrtletju poslovnega leta - med julijem in septembrom - ustvaril 704,4 milijarde jenov (okoli 5,7 milijarde evrov) izgube iz poslovanja, kar je njegova največja četrtletna izguba doslej. Razlog so predvsem obsežne investicije v startupe.