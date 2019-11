S politično komedijo Alice in župan začetek zagrebškega filmskega festivala

Zagreb, 7. novembra - S projekcijo politične komedije Alice in župan francoskega režiserja Nicolasa Pariserja se bo drevi začel 17. Zagreb Film Festival (ZFF). Na festivalu bodo prikazali približno 100 filmov v 12 tekmovalnih in spremljevalnih programih. V tekmovalnem programu PLUS bo na sporedu tudi celovečerec Ne pozabi dihati slovenskega režiserja Martina Turka.