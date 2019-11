Strokovnjaki o ovirah za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU

Ljubljana, 6. novembra - Strokovnjaki so na dvodnevni konferenci Ovire za uveljavitev mediacije v Sloveniji in EU, ki se je začela danes na ljubljanski fakulteti za upravo, izpostavili pomen promocije mediacije kot hitrega in učinkovitega načina reševanja sporov. Pogostejša uporaba bi namreč zmanjšala število zadev na sodiščih in povečala zadovoljstvo strank z rešitvijo.