Zdravstvene zavarovalnice opozarjajo na nujnost celovite zdravstvene reforme

Ljubljana, 6. novembra - Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, Triglav in Adriatic Slovenica so zgolj iz medijev seznanjene s predlogom vlade za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pričakujejo pa, da jim bo to prineslo izpad določenega dela zbrane premije, so v zavarovalnicah pojasnili za STA. Vse pa opozarjajo na nujnost celovite zdravstvene reforme.