Marija Kacin v knjigi o odnosih med Zoisom in Casanovo ter Trstu

Ljubljana, 6. novembra - Založba Bogataj je izdala knjigo Marije Kacin z naslovom Žiga Zois, Casanova in Trst. Avtorica že vrsto let raziskuje Zoisovo življenje in delo na območju med Ljubljano, Trstom in Benetkami. Iz virov je izluščila zgodbo o povezavah med pustolovcem Giacomom Casanovo in Zoisom ter življenju v Trstu, Benetkah in Ljubljani v času razsvetljenstva.