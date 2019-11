Ministrstvo v pripravo spremembe definicije kmeta

Ljubljana, 6. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je začelo pripravljati predlog spremembe definicije kmeta in kmetijskega gospodarstva. S tem se je v torek seznanil svet za kmetijstvo in podeželje, razprava pa se bo nadaljevala v okviru javne razprave o predlogu novele zakona o kmetijstvu.