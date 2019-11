Liffe ob 30. izdaji z ustaljenim in uveljavljenim programom zazrt v prihodnost

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 11. novembra - Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe) bo ob praznovanju 30. izdaje predstavil več kot 100 filmov. Približno polovico jih bo na velikem platnu mogoče ujeti samo med 13. in 24. novembrom, tudi v Mariboru, Celju in Novem mestu. Liffe se ob jubileju ne ozira v preteklost in ne prevprašuje svojo pozicije, raje stremi k novi, 30. izdaji.