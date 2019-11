Zvezna komisija za komunikacije odobrila združitev T-Mobila in Sprinta

Washington, 6. novembra - Ameriška Zvezna komisija za komunikacije (FCC) je tesno, s tremi glasovi za in dvema proti, odobrila nameravano združitev tretjega in četrtega največjega ponudnika mobilne telefonije v ZDA, T-Mobile in Sprint, vredno 26,5 milijarde dolarjev. S tem nastaja še tretji velik ponudnik mobilne telefonije, ki bo sposoben vzpostaviti omrežje 5G.