Mladinski svet se želi v luči ukrepov Banke Slovenije sestati s Šarcem

Ljubljana, 5. novembra - Omejitve pri pogojih za posojila, ki jih je z novembrom odredila Banka Slovenije, bodo po mnenju Mladinskega sveta Slovenije še poslabšale položaj mladih, "ki že tako živijo v svetu prekarnih zaposlitev in nemogočega dostopa do primernih stanovanj". V svetu se želijo na to temo srečati s premierjem Marjanom Šarcem in guvernerjem Boštjanom Vasletom.