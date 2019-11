V veljavo stopile spremembe novinarskega kodeksa

Ljubljana, 5. novembra - Danes so začele veljati spremembe Kodeksa novinarjev Slovenije, ki se nanašajo predvsem na člene o zasebnosti in izogibanju senzacionalističnemu poročanju. Pri elektronskih publikacijah pa se zahteva transparentnost pri popravljanju napak in dopolnjevanju že objavljenih prispevkov, so danes sporočili iz Društva novinarjev Slovenije.