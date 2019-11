V Sij Metalu Ravne pogajanja za novo podjetniško kolektivno pogodbo

Ravne na Koroškem, 5. novembra - V družbi Sij Metal Ravne se ta teden začenjajo pogajanja za novo podjetniško kolektivno pogodbo. Zdajšnja velja do konca tega leta, potem ko jo je konec marca letos, ko so že tekle vzporedne aktivnosti tudi za prenovo plačnega sistema, odpovedalo vodstvo družbe. V Metalu so sicer po zamenjavi direktorja zamenjali tudi vodje nekaterih programov.