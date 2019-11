Zaradi obilnejših padavin v zahodni in osrednji Sloveniji povečana verjetnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 5. novembra - Zaradi obilnejših padavin, ki so po razmeroma suhem oktobru Slovenijo dosegle v začetku novembra, imajo nekatere reke velike pritoke. Kot opozarjajo na Geološkem zavodu Slovenije, je v zahodni in osrednji Sloveniji povečana tudi verjetnost zemeljskih plazov.

Po navedbah geološkega zavoda lahko do pojavljanja zemeljskih plazov pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Verjetnost se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalcem na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, svetujejo, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

Agencija RS za okolje (Arso) pa je že dopoldne poročala o velikih pretokih rek s povirjem v Julijskih Alpah, v Kamniško Savinjskih Alpah, v Idrijsko Cerkljanskem in Škofjeloškem hribovju ter v porečju Vipave. Naraščajo tudi reke ponekod drugod po Sloveniji, zlasti v osrednji in južni Sloveniji lahko pride tudi do razlivanj posameznih rek. Te bodo po napovedih največje pretoke dosegle v večernih urah in v noči na sredo. Ob močnejših krajevnih nalivih lahko hitro narastejo tudi hudourniški vodotoki.

Vremenoslovci tudi za popoldan napovedujejo oblačno vreme s pogostimi padavinami, predvsem na zahodu bodo nevihte, krajevno tudi dolgotrajnejši nalivi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Dež bo v prvem delu noči večinoma ponehal. V sredo bo na vzhodu deloma sončno in povečini suho vreme, drugod bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe, na zahodu tudi kakšna nevihta.