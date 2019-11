V Iraku nove smrtne žrtve med protestniki

Bagdad/Basra, 5. novembra - V Iraku se tudi danes nadaljujejo protivladni protesti, ki so vse od začetka oktobra po zadnjih podatkih zahtevali najmanj 270 smrtnih žrtev. V pristanišču Um Kasr v provinci Basra na jugu države so varnostne sile, da bi pregnale protestnike, streljale in uporabile solzivec. Umrli so najmanj štirje protestniki, poročajo tuje tiskovne agencije.