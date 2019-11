SBC s sekcijo mladih tudi v promocijo pomena podjetnosti za vso družbo

Ljubljana, 5. novembra - Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je danes predstavil svojo novo sekcijo SBC Mladi, ki ima trenutno 24 članov. Na ta način želi med drugim mladim zagotoviti dostop do etabliranih podjetnikov in promoviranje pomena podjetnosti za vsakogar v družbi, pri tem pa delati na etičnem, kakovostnem podjetništvu, so pojasnili v SBC.