Vlada v dopolnjenih predlogih proračunov upoštevala tudi vpliv davčnih sprememb

Ljubljana, 5. novembra - Vlada je potrdila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, pri tem pa upoštevala učinke nekaterih zakonov, ki v prvotnih predlogih niso bili upoštevani. Med njimi so štirje davčni zakoni, ki zmanjšujejo prilive od dohodnine, kar se bo uravnotežilo z večjo obremenitvijo kapitala in bolj učinkovitim pobiranjem javnih dajatev.