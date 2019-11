V eksploziji na severu Italije trije mrtvi

Torino, 5. novembra - Na nekem gospodarskem poslopju v kraju Quargneto v severnoitalijanski deželi Piemont je minulo noč odjeknila eksplozija, v kateri so umrli trije gasilci. Še dva gasilca in en karabinjer so poškodovani in so jih prepeljali v bližnji bolnišnici, enega gasilca pa še pogrešajo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.