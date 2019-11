Sij: Nismo imeli in nimamo interesa vstopiti v Petrol

Ljubljana, 5. novembra - Družba Sij kot obvladujoča v skupini Sij "ni imela, nima interesa in tudi v prihodnje ne načrtuje vstopa v lastniško strukturo družbe Petrol", so sporočili iz podjetja in se tako odzvali na špekulacije o ruskih interesih po prevzemu Petrola, povezanih z lastništvom družbe Sij, ki so se v medijih pojavile takoj po sporazumnem odhodu uprave Petrola.