V Novem mestu razstava ob 120-letnici rojstva in 30-letnici smrti Božidarja Jakca

Novo mesto, 5. novembra - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo, ki so jo ob letošnji 120-letnici rojstva in 30-letnici smrti slikarja, grafika, akademika ter novomeškega rojaka Božidarja Jakca pripravili s pastelnimi deli iz depojev Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki. Razstava bo na ogled do 4. decembra.