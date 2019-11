Katalonija v središču soočenja strankarskih voditeljev pred volitvami v Španiji

Madrid, 5. novembra - Voditelji glavnih strank so se v ponedeljek soočili v napeti televizijski debati pred volitvami, ki bodo potekale v nedeljo. V središču razprave so bile razmere v Kataloniji. Socialistični premier Pedro Sanchez se je znašel pod pritiskom desnice in je zaostril svoj ton glede katalonske krize.