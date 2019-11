Newyorške borze končale z novimi rekordi

New York, 4. novembra - Indeksi na newyorških borzah so prvi trgovalni dan v tednu končali z novimi rekordi. Za optimizem naj bi bili odgovorni novi premiki v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Velesili naj bi namreč vendarle podpisali "mini" trgovinski sporazum, poroča francoska tiskovna agencija AFP.