Ministrstvo v odgovoru Asociaciji: Iščemo sistemske rešitve

Ljubljana, 4. novembra - Ministrstvo za kulturo je v odgovoru društvu Asociacija, ki je danes izrazilo skrb glede uspešno rešenih tožb in sredstev, vezanih na štiriletni programski razpis za obdobje 2018-2021 za uprizoritvene umetnosti, zapisalo, da so težave na teh primerih zabeležili in jih rešujejo na sistemski ravni.