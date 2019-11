Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče v smeri Maribora zaprta

Ljubljana, 4. novembra - Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Celje zahod in Celje center proti Mariboru, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, sta bili v nesreči udeleženi osebno in tovorno vozilo, dve osebi pa sta bili lažje poškodovani.