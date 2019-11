V Novi Gorici premierno predstavili dokumentarni portret o Jožetu Šušmelju

Nova Gorica, 4. novembra - V Novi Gorici so danes predstavili dokumentarni filmski portret o Jožetu Šušmelju. V Voglarjih na Trnovski planoti rojeni sociolog, politik in diplomat je v svoji bogati karieri opravljal številne pomembne naloge tako za slovenski kot tudi zamejski prostor in v njem pustil neizbrisen pečat. Dokumentarni film so pripravili v družbi Video pro.