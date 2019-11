Sanacija požarišča na Cerju tudi z donacijami sadik dreves

Miren, 5. novembra - Pristojni po avgustovskem požaru na Cerju, ki je uničil skoraj sto hektarjev gozdnih površin, tudi Park miru, nadaljujejo s pogozdovanjem prizadetega območja. Zavod za turizem Miren-Kostanjevica v ta namen izvaja akcijo Drevo za Cerje, v sklopu katere zbira sadike dreves in sredstva za obnovo. Doslej so zbrali čez 700 sadik in več kot 7000 evrov.