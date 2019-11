Volja za ustanovitev pokrajin očitno je, a je tudi veliko različnih pogledov

Ljubljana, 4. novembra - Predstavniki politike in stroke so bili na današnjem posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju naklonjeni ustanovitvi pokrajin. Predlagana teritorialna členitev pa sproža nekatere pomisleke, slišati je bilo tudi, da bi morali sočasno z območji pokrajin doreči vprašanje njihovih pristojnosti in financiranja.