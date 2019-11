Slovenija spet pomlajena, a cilji ostajajo visoki

Bled, 4. novembra - Slovensko hokejsko reprezentanco ta teden čaka nastop na pripravljalnem turnirju v Latviji. Hokejisti pod vodstvom selektorja Matjaža Kopitarja so se danes zbrali na Bledu, od četrtka do sobote pa jih čaka nastop v Liepaji v konkurenci Latvije, Belorusije in Francije.